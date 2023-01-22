Стоунз — о Холанде: он просто продолжает забивать. Теперь на его счету ещё один хет-трик

Центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз прокомментировал хет-трик своего одноклубника Эрлинга Холанда в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (3:0).
«Это его ключевое качество. Я снова так рад за него. Он просто продолжает забивать голы. Он такой отличный профессионал, невероятный игрок и невероятный человек. Теперь на его счету ещё один хет-трик, после которого я напишу небольшое сообщение на его мяче.
У нас было много хороших голов от разных игроков, выходивших со скамейки запасных или начинавших игру. Рияд Марез в прошлом матче, например. Я не хочу просто сваливать всю обязанность на Холанда. Нам всем нужно приносить результат, и мы это делаем. Но как он забивать три гола за игру — это сложно», — приводит слова Стоунза официальный сайт «горожан».
Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ
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