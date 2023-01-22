Дмитрий Сенников назвал трёх лучших тренеров в истории российского футбола
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, каких российских тренеров считает лучшими в истории российского футбола.
«Сложно выделить одного лучшего. Наверное, Романцев, который девять раз был чемпионом. Давайте скажу так: для меня Романцев, Сёмин и Газзаев — лучшая тройка тренеров в истории чемпионатов России», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Олег Романцев восемь раз приводил «Спартак» к победе в чемпионате России, а в 1989 году он с красно-белыми выиграл первенство СССР. Юрий Сёмин выиграл с «Локомотивом» титул чемпиона страны трижды, столько же раз Валерий Газзаев выиграл первенство России с ЦСКА. Газзаев в 2005 году привёл армейский клуб к победе в Кубке УЕФА.
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