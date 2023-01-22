«Челси» провёл с «Интером» переговоры о переходе Думфриса. Сумма трансфера — € 40 млн

«Челси» продолжает искать варианты усиления состава в январское трансферное окно. Зимой состав лондонцев уже пополнили Нони Мадуэке, Михаил Мудрик, Бенуа Бадьяшиль, Андре Сантос, Давид Датро Фофана и Жоау Феликс. Теперь синие рассматривают кандидатов на правый фланг обороны и уже провели переговоры с «Интером» о трансфере защитника Дензела Думфриса, сообщает 90min.



Несмотря на то что основным выбором на этой позиции для главного тренера лондонцев Грэма Поттера является Рис Джеймс, руководство клуба хочет увеличить глубину состава и подписать ещё одного игрока в линию защиты.



По информации источника, сумма потенциального перехода может составить около € 40 млн. Сообщается, что после чемпионата мира Думфрис потерял место в стартовом составе «Интера», поэтому «нерадзурри» могут быть открыты для предложений по игроку сборной Нидерландов.



Ранее сообщалось, что в услугах Думфриса также заинтересованы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».



В 17 матчах текущего сезона Серии А защитник забил один гол и отдал две голевые передачи.

Новость по теме Агент защитника «Интера» Думфриса проведёт переговоры с тремя английскими топ-клубами

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча