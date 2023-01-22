Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» провёл с «Интером» переговоры о переходе Думфриса. Сумма трансфера — € 40 млн

«Челси» провёл с «Интером» переговоры о переходе Думфриса. Сумма трансфера — € 40 млн
Дензел Думфрис
Комментарии

«Челси» продолжает искать варианты усиления состава в январское трансферное окно. Зимой состав лондонцев уже пополнили Нони Мадуэке, Михаил Мудрик, Бенуа Бадьяшиль, Андре Сантос, Давид Датро Фофана и Жоау Феликс. Теперь синие рассматривают кандидатов на правый фланг обороны и уже провели переговоры с «Интером» о трансфере защитника Дензела Думфриса, сообщает 90min.

Несмотря на то что основным выбором на этой позиции для главного тренера лондонцев Грэма Поттера является Рис Джеймс, руководство клуба хочет увеличить глубину состава и подписать ещё одного игрока в линию защиты.

По информации источника, сумма потенциального перехода может составить около € 40 млн. Сообщается, что после чемпионата мира Думфрис потерял место в стартовом составе «Интера», поэтому «нерадзурри» могут быть открыты для предложений по игроку сборной Нидерландов.

Ранее сообщалось, что в услугах Думфриса также заинтересованы «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

В 17 матчах текущего сезона Серии А защитник забил один гол и отдал две голевые передачи.

Новость по теме
Агент защитника «Интера» Думфриса проведёт переговоры с тремя английскими топ-клубами

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023