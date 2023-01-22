Гвардиола высказался о разгромной победе «Манчестер Сити» над «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» со счётом 3:0 в матче Премьер-лиги.

«Очень доволен игрой, хотя мы играли всего два с половиной дня назад. Конечно, «Вулверхэмптон» не лидирует в чемпионате, но во втором тайме мы увидели, какое у них качество.

Мы боролись действительно хорошо и забили голы в нужные моменты во втором тайме, хотя они немного надавили на нас. Ещё одна победа после нашего триумфа над «Тоттенхэмом» — важно было продолжать в том же духе.

Отреагировали ли игроки на мою критику? Наш футбол был очень, очень хорош. Сегодня мы прибавили. Но это было только сегодня. Посмотрим, что будет в следующих играх», — приводит слова Гвардиолы BBC.

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