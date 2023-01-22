«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: Сака вывел хозяев вперёд на 53-й минуте
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В эти минуты проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. «Арсенал» выигрывает со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 53-й минуте матча полузащитник «Арсенала» Букайо Сака точно пробил в дальний нижний угол ворот де Хеа из-за штрафной — 2:1. Ему ассистировал японский защитник Такэхиро Томиясу, вышедший на замену в перерыве.
В первом тайме на 17-й минуте счёт открыл форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд. На 24-й минуте «Арсенал» отыгрался усилиями нападающего Эдди Нкетиа.
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