«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: Мартинес сравнял счёт на 59-й минуте

В эти минуты проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Счёт равный — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 59-й минуте аргентинский защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес сравнял счёт — 2:2. После розыгрыша углового Рамсдейл ошибся на выходе, смахнув мяч прямо на Мартинеса — и Лисандро головой переправил мяч в сетку ворот. Этот гол стал первым для аргентинца за «Манчестер Юнайтед».
В первом тайме, на 17-й минуте, счёт открыл форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд. На 24-й минуте «Арсенал» отыгрался усилиями нападающего Эдди Нкетиа. На 53-й минуте полузащитник Букайо Сака вывел хозяев вперёд, точно пробив в дальний нижний угол ворот де Хеа из-за штрафной.
- 22 января 2023
-
22:07
-
21:57
-
21:56
-
21:53
-
21:35
-
21:30
-
21:28
-
21:24
-
21:16
-
21:11
-
21:10
-
21:04
-
21:03
-
21:00
-
20:54
-
20:50
-
20:50
-
20:43
-
20:41
-
20:40
-
20:33
-
20:20
-
20:19
-
20:09
-
20:09
-
19:58
-
19:55
-
19:54
-
19:49
-
19:37
-
19:31
-
19:29
-
19:20
-
19:06
-
19:03