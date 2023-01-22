«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: Мартинес сравнял счёт на 59-й минуте

В эти минуты проходит матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Счёт равный — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



На 59-й минуте аргентинский защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес сравнял счёт — 2:2. После розыгрыша углового Рамсдейл ошибся на выходе, смахнув мяч прямо на Мартинеса — и Лисандро головой переправил мяч в сетку ворот. Этот гол стал первым для аргентинца за «Манчестер Юнайтед».

В первом тайме, на 17-й минуте, счёт открыл форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд. На 24-й минуте «Арсенал» отыгрался усилиями нападающего Эдди Нкетиа. На 53-й минуте полузащитник Букайо Сака вывел хозяев вперёд, точно пробив в дальний нижний угол ворот де Хеа из-за штрафной.