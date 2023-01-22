«Невероятные цифры». Гвардиола — о хет-трике Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о своём нападающем Эрлинге Холанде, который оформил хет-трик в матче с «Вулверхэмптоном». На счету норвежца уже 25 голов в Премьер-лиге.

«Невероятные цифры. Он живёт 24 часа своей профессией, со всей страстью и любовью. Он не испытывает особого стресса, когда дела идут хорошо или плохо. Он стабилен. Это действительно хорошо. Он не тот игрок, который будет брать мяч в 10 метрах от штрафной. Это не его способность. Он должен получать как можно больше мячей от фантастических игроков вокруг него.

Когда он играл и забивал, он был верным решением для команды, а когда он не забивал, то его стали называть проблемой. Это не очень хорошее видение подобных вещей. Мы знаем его качества. Он не игрок, которого можно оставлять одного. Мы не можем сыграть с ним в ложную «девятку». Мы должны адаптировать некоторые движения под него. И мы неплохо справляемся с этим», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

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