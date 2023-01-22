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Гендиректор «Бешикташа» опроверг новость, что клуб предложил «Локо» за Баринова € 1,2 млн

Гендиректор «Бешикташа» опроверг новость, что клуб предложил «Локо» за Баринова € 1,2 млн
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Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи заявил, что его команда не предлагала «Локомотиву» за трансфер полузащитника Дмитрия Баринова € 1,2 млн.

«Неправда, что «Бешикташ» предложил € 1,2 млн «Локомотиву» за Баринова», — сказал Казанчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее Казанчи сообщил «Чемпионату», что железнодорожники отклонили последнее предложение «Бешикташа» по игроку, турки больше не заинтересованы в трансфере.

Дмитрий Баринов в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей. Полузащитник является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников он выступает с лета 2016 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Баринова в € 9 млн.

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