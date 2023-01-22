Защитник «Ман Юнайтед» Лисандро Мартинес стал 7-м аргентинцем, забивавшим за клуб в АПЛ
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В матче 21-го тура между «Арсеналом» и «Манчестер Юнайтед» по ходу встречи отличился центральный защитник манкунианцев Лисандро Мартинес. Как сообщает статистический портал Opta Sport, он стал седьмым аргентинцем, который забивал в футболке «красных дьяволов» в английском чемпионате.
Ранее за «Манчестер Юнайтед» отличались такие игроки сборной Аргентины, как Карлос Тевес, Хуан Себастьян Верон, Анхель Ди Мария, Маркос Рохо, Габриэль Хайнце и Алехандро Гарначо. Игроки этой национальной команды забивали за манкунианцев чаще, чем за любой другой клуб Премьер-лиги.
Лисандро Мартинес стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года, когда перешёл из «Аякса» за € 54 млн.
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