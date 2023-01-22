«Арсенал» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед», забив гол на 90-й минуте

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. «Арсенал» одержал победу со счётом 3:2.



В первом тайме, на 17-й минуте, счёт открыл форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд. На 24-й минуте «Арсенал» отыгрался усилиями нападающего Эдди Нкетиа. На 53-й минуте полузащитник Букайо Сака вывел хозяев вперёд, точно пробив в дальний нижний угол ворот де Хеа из-за штрафной. Через шесть минут аргентинский защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес ударом головой сравнял счёт. Победный мяч «Арсенала» на 90-й минуте забил Нкетиа, оформив дубль.



«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 50 очков. «Манчестер Юнайтед» находится на четвёртой строчке, заработав 39 баллов.