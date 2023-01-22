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«Арсенал» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед», забив гол на 90-й минуте

«Арсенал» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед», забив гол на 90-й минуте
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Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. «Арсенал» одержал победу со счётом 3:2.

В первом тайме, на 17-й минуте, счёт открыл форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд. На 24-й минуте «Арсенал» отыгрался усилиями нападающего Эдди Нкетиа. На 53-й минуте полузащитник Букайо Сака вывел хозяев вперёд, точно пробив в дальний нижний угол ворот де Хеа из-за штрафной. Через шесть минут аргентинский защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес ударом головой сравнял счёт. Победный мяч «Арсенала» на 90-й минуте забил Нкетиа, оформив дубль.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 50 очков. «Манчестер Юнайтед» находится на четвёртой строчке, заработав 39 баллов.

Англия - Премьер-лига. 21-й тур
22 января 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
3 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 17'   1:1 Нкетиа – 24'   2:1 Сака – 53'   2:2 Мартинес – 59'   3:2 Нкетиа – 90'
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