Две голевые передачи Дибалы помогли «Роме» обыграть «Специю» и подняться на 4-е место

«Рома» обыграла «Специю» в матче 19-го тура итальянской Серии А. Команды встречались на стадионе «Альберто Пикко». Финальный свисток главного арбитра Симоне Содзы зафиксировал счёт 2:0 в пользу «волков».



В концовке первого тайма Стефан Эль-Шаарави открыл счёт после передачи аргентинского форварда Пауло Дибалы. Спустя четыре минуты после перерыва Дибала записал на свой счёт ещё одну результативную передачу: на этот раз он помог забить мяч английскому нападающему Тэмми Абрахаму. Больше голов в матче забито не было.



«Волки» набрали 37 очков и поднялись на четвёртую позицию, которая даёт право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Специя» (18) – на 15-й позиции.



В следующем туре «Рома» сыграет с «Наполи», «Специя» — с «Болоньей».