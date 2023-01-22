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Две голевые передачи Дибалы помогли «Роме» обыграть «Специю» и подняться на 4-е место

Две голевые передачи Дибалы помогли «Роме» обыграть «Специю» и подняться на 4-е место
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«Рома» обыграла «Специю» в матче 19-го тура итальянской Серии А. Команды встречались на стадионе «Альберто Пикко». Финальный свисток главного арбитра Симоне Содзы зафиксировал счёт 2:0 в пользу «волков».

В концовке первого тайма Стефан Эль-Шаарави открыл счёт после передачи аргентинского форварда Пауло Дибалы. Спустя четыре минуты после перерыва Дибала записал на свой счёт ещё одну результативную передачу: на этот раз он помог забить мяч английскому нападающему Тэмми Абрахаму. Больше голов в матче забито не было.

«Волки» набрали 37 очков и поднялись на четвёртую позицию, которая даёт право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. «Специя» (18) – на 15-й позиции.

В следующем туре «Рома» сыграет с «Наполи», «Специя» — с «Болоньей».

Италия - Серия А. 19-й тур
22 января 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Специя
Специя
Окончен
0 : 2
Рома
Рим
0:1 Эль-Шаарави – 45'   0:2 Абрахам – 49'
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