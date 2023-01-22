«Когда судьи проверяли гол с VAR, стадион не дышал». Зинченко — о матче с «МЮ»

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко высказался о победе в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (3:2).

«Я люблю эту победу, вы знаете? Чувство победы в последнюю минуту, в последнюю секунду. Это то, что невозможно описать. Сегодня было невероятно. Мне нужно посмотреть всё ещё раз, прежде чем лечь спать, потому что это волшебные моменты.



Некоторые ребята говорили мне, что было очень напряжённо, но на поле не замечаешь этого. Я хотел насладиться этим моментом. Когда судьи проверяли гол с VAR, стадион не дышал в течение 10 секунд. Затем, когда его засчитали, реакция была невероятной», — приводит слова Зинченко BBC.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 50 очков.

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