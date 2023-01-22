Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Когда судьи проверяли гол с VAR, стадион не дышал». Зинченко — о матче с «МЮ»

«Когда судьи проверяли гол с VAR, стадион не дышал». Зинченко — о матче с «МЮ»
Комментарии

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко высказался о победе в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (3:2).

«Я люблю эту победу, вы знаете? Чувство победы в последнюю минуту, в последнюю секунду. Это то, что невозможно описать. Сегодня было невероятно. Мне нужно посмотреть всё ещё раз, прежде чем лечь спать, потому что это волшебные моменты.

Некоторые ребята говорили мне, что было очень напряжённо, но на поле не замечаешь этого. Я хотел насладиться этим моментом. Когда судьи проверяли гол с VAR, стадион не дышал в течение 10 секунд. Затем, когда его засчитали, реакция была невероятной», — приводит слова Зинченко BBC.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 50 очков.

Новость по теме
«Арсенал» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед», забив гол на 90-й минуте

Видео: Зинченко оформил комнату в доме в стиле «Арсенала»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023