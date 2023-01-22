Артета: камбэк с клубами вроде «МЮ» позволяет с позитивом смотреть в будущее «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу своей команды над «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:2.

«Эмоциональный матч, много страсти, много качества. Лучше этого ничего не бывает. После дерби с «Тоттенхэмом» сыграть дома против этой команды и играть так, как играли мы, особенно во втором тайме, было невероятно. Мне очень понравилось. Прекрасный момент для нас и наших болельщиков.

Мы показали большой эмоциональный контроль, потому счёт 1:0 в пользу «Манчестер Юнайтед» — это очень сложно. Они убьют вас на больших расстояниях, но мы всё равно вернулись в игру. Мы оставались сосредоточенными, и мне нравится та индивидуальность, которую проявили мои игроки. Мы нашли лазейку, чтобы выиграть матч.



Камбэк с такими командами позволяет мне с позитивом смотреть в будущее. Сейчас в лиге команды очень плотно расположены, почти нет отрыва. Выигрывая, проигрывая или играя вничью, вы должны осознавать это. Если мы сможем извлечь выгоду из этой энергии, это будет позитивно», — приводит слова Артеты BBC.

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