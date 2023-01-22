«Вулверхэмптон» объявил о переходе Доусона из «Вест Хэма»

Английский защитник Крэйг Доусон перешёл в «Вулверхэмптон» из «Вест Хэм Юнайтед». Об этом сообщил официальный сайт «волков».

Контракт футболиста с новым клубом рассчитан на 2,5 года. Доусон выступал в «Вест Хэме» с 2020 года. Сначала на правах аренды из «Уотфорда», а затем и на полноценной основе. В прошлом сезоне Лиги Европы (2021/2022), когда «Вест Хэм Юнайтед» дошёл до полуфинала, Крэйг попал в символическую сборную турнира.

32-летний защитник в текущем сезоне английской Премьер-лиги провёл восемь матчей.

«Вест Хэм» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 18 очков. «Вулверхэмптон» (17) располагается на 17-й строчке.

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