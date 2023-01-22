Андрей Канчельскис: Романцев — лучший тренер в истории российского футбола. Номер один

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает экс-тренера «Спартака» Олега Романцева лучшим тренером в истории российского футбола.



«Романцев — лучший тренер в истории российского футбола. Олег Иванович — номер один. Очень много сделал для нашего футбола», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Романцев тренировал «Спартак» с 1989 по 1995 год, а затем с 1997-го по 2003-й. С красно-белыми специалист восемь раз выиграл чемпионат России и один раз — первенство СССР. Также он привёл команду к победе в Кубке СССР и трижды помог «Спартаку» завоевать Кубок России. Под руководством Романцева московская команда по разу доходила до полуфинальной стадии Лиги чемпионов и Кубка УЕФА.