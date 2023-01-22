Моуринью — о будущем Дзаньоло в «Роме»: он хочет уйти, но где хорошие предложения по нему?

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после победы его команды над «Специей» 2:0 высказался о своём игроке Николо Дзаньоло, который может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Футболист не был заявлен на эту игру.

«Я верю, что в феврале он всё ещё будет здесь. Понимаю желание Николо уйти, рынок открыт, но я чувствую, что он не уйдёт. Он выразил желание уйти, но это не значит, что он покинет нас. Николо — важный игрок с высокой рыночной стоимостью, ценностью, которая, по моему мнению, не будет признана в виде хороших предложений от других клубов в это трансферное окно.

Те, кто работает и заслуживает играть, выходят на поле, а те, кто не заслуживает, не выходят. У меня с ним отличные отношения, я всегда защищаю тех, кто отдаёт всё для команды. Прямо сейчас он чувствует, что хочет уйти, и это то, что я должен принять. Однако где хорошие предложения по нему? Я имею в виду предложения, которые руководство сочтёт приемлемыми.

Но если Дзаньоло уйдёт, кто-то должен прийти на его место. Если он уедет на шесть месяцев или больше, кто-то должен прийти, я заявляю это предельно откровенно», — приводит слова Моуринью журналист Джанлука Ди Марцио.

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