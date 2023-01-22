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Мостовой: одинаково хорошо оценю выступления Миранчука и Головина за их клубы

Мостовой: одинаково хорошо оценю выступления Миранчука и Головина за их клубы
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой высказался об игре российских футболистов Александра Головина, который выступает за «Монако», и хавбека «Торино» Алексея Миранчука.

«На данный момент оба игрока очень стабильны. Миранчук в «Торино» стал играть постоянно. Помимо того что он играет, он ещё и забивает. Головин уже давно вышел на стабильный уровень. Одинаково хорошо оценю их выступление за свои клубы. И тот и другой молодцы. Всегда есть к чему стремиться. У них впереди вся жизнь, им всего 26-27 лет», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

Миранчук в 13 матчах текущего сезона Серии А забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Головин в 18 матчах Лиги 1 четыре раза поразил ворота соперника и стал автором пяти результативных передач.

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