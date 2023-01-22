«Крылья Советов» опубликовали расписание матчей команды на втором зимнем сборе

«Крылья Советов» объявили расписание матчей команды на втором зимнем сборе при подготовке ко второй части сезона-2022/2023. Футболисты начали второй этап подготовки в Турции сегодня, 22 января. Он продлится до 3 февраля. Об этом сообщила пресс-служба самарского клуба.



Расписание контрольных матчей «Крыльев Советов»:

23 января. «Крылья Советов» — «Раднички» (Сербия);

28 января. «Крылья Советов» — «СКА-Хабаровск»;

28 января. «Крылья Советов» — «Рубин»;

3 февраля. «Крылья Советов» — «Шинник»;

3 февраля. «Крылья Советов» — «Оренбург».

На первом сборе «Крылья» провели два матча. В первой встрече самарцы обыграли азербайджанский «Сумгаит» (1:0), а в закрытой второй встрече одержали победу со счётом 2:0 — соперника команда не раскрыла.