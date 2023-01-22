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«Крылья Советов» опубликовали расписание матчей команды на втором зимнем сборе

«Крылья Советов» опубликовали расписание матчей команды на втором зимнем сборе
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«Крылья Советов» объявили расписание матчей команды на втором зимнем сборе при подготовке ко второй части сезона-2022/2023. Футболисты начали второй этап подготовки в Турции сегодня, 22 января. Он продлится до 3 февраля. Об этом сообщила пресс-служба самарского клуба.

Расписание контрольных матчей «Крыльев Советов»:

  • 23 января. «Крылья Советов» — «Раднички» (Сербия);
  • 28 января. «Крылья Советов» — «СКА-Хабаровск»;
  • 28 января. «Крылья Советов» — «Рубин»;
  • 3 февраля. «Крылья Советов» — «Шинник»;
  • 3 февраля. «Крылья Советов» — «Оренбург».

На первом сборе «Крылья» провели два матча. В первой встрече самарцы обыграли азербайджанский «Сумгаит» (1:0), а в закрытой второй встрече одержали победу со счётом 2:0 — соперника команда не раскрыла.

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