Хави — о победе «Барселоны» над «Хетафе: мы набрали три очка, но играли плохо

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу своих подопечных над «Хетафе» со счётом 1:0.

«Думаю, что мы не были хороши, мы были скованными. Мы плохо атаковали, но хорошо защищались. Трудно атаковать с такой низкой линией обороны. Но мы сыграли «на ноль», что очень важно.

Это не лучшая домашняя игра для нас. Мы заметили психологическую усталость после Суперкубка. Мы поплатились за это. Это важная победа, но не совсем удачная. Мы должны быть честными. Нам не хватало креативности. Мы набрали три очка, играя плохо. Во втором тайме нам не хватило агрессивности у ворот соперника, но в первом мы были лучше.

Играя и страдая, тоже можно победить. Бывают дни похуже. Таких игр, как сегодня, будет больше. Мы хотим хорошо играть и создавать моменты, но это не всегда возможно», — приводит слова Хави Marca.

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