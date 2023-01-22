Соболев: сборы проходят легко, атмосфера в «Спартаке» отличная

Форвард «Спартака» Александр Соболев после товарищеского матча с узбекским АГМК (3:1) рассказал, как команда готовится к возобновлению сезона. В минувшей встрече форвард забил третий мяч москвичей.



«Первая игра всегда проходит тяжело – под нагрузками. Лично я готов процентов на 60-70. Учитывая, что это была первая игра года, считаю, что мы провели её достойно – как первый тайм, так и второй.



АГМК – хороший соперник, знаю некоторых ребят оттуда, например, Виталия Денисова, вместе играли в «Крыльях».



Первые 10 дней подготовки оценю отлично. Главное в команде – это атмосфера, поэтому сборы проходят легко, я этого времени даже не заметил. На тренировках все работают и выкладываются, у всех видно желание, это очень меня радует», — приводит слова Соболева клубное ТВ красно-белых.

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