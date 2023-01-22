Лисандро Мартинес прокомментировал поражение от «Арсенала» в матче АПЛ

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес высказался о поражении в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (2:3). В этой встрече футболист забил свой первый гол в составе «красных дьяволов».
«Конечно, мы разочарованы. Мы хотели выиграть игру, но у нас этого не получилось. Но мы сильны, мы должны продолжать бороться и идти дальше.
Думаю, что мы могли выиграть сегодняшнюю игру. Но это касается деталей. Если ты не сосредоточен на каждой детали, то не сможешь победить. Мы должны быть сильными и извлекать уроки из любого опыта. Это не должно повторяться. Мы должны добивать игру и побеждать.
Конечно, это мечта — забить свой первый гол за «Манчестер Юнайтед». Я действительно доволен этим, но в итоге был не тот результат, которого я хотел. Нужно двигаться дальше. Нет времени, чтобы грустить», — приводит слова Мартинеса официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
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