Карпин: для чего сейчас вызывать Смолова в сборную? Знакомиться?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о выборе состава на ближайшие матчи национальной команды.

«Если всё останется как есть, а я подозреваю, что как минимум до марта всё так и останется, то будем продолжать ту же линию, то есть готовиться с прицелом на будущее. Ну, а смысл? Давайте представим, что, допустим, на тот момент Фёдор Смолов будет лучшим нашим нападающим. Мне для чего его вызывать? Знакомиться? Или для того, чтобы он забил два гола Узбекистану или Таджикистану и все Феде похлопали? Дальше‑то что от этого?



Поэтому если ничего не изменится, считаю, надо смотреть, делать ставку на тех ребят, которые в ближайшем будущем смогут помочь сборной», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за начала специальной военной операции на Украине. В 2022 году сборная России провела три матча: со сборной Кыргызстана (2:1), командами Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).