Карпин: для чего сейчас вызывать Смолова в сборную? Знакомиться?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о выборе состава на ближайшие матчи национальной команды.
«Если всё останется как есть, а я подозреваю, что как минимум до марта всё так и останется, то будем продолжать ту же линию, то есть готовиться с прицелом на будущее. Ну, а смысл? Давайте представим, что, допустим, на тот момент Фёдор Смолов будет лучшим нашим нападающим. Мне для чего его вызывать? Знакомиться? Или для того, чтобы он забил два гола Узбекистану или Таджикистану и все Феде похлопали? Дальше‑то что от этого?
Поэтому если ничего не изменится, считаю, надо смотреть, делать ставку на тех ребят, которые в ближайшем будущем смогут помочь сборной», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за начала специальной военной операции на Украине. В 2022 году сборная России провела три матча: со сборной Кыргызстана (2:1), командами Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).
- 23 января 2023
-
00:56
-
00:53
-
00:43
-
00:39
-
00:22
-
00:17
-
00:11
-
00:05
- 22 января 2023
-
23:57
-
23:50
-
23:40
-
23:38
-
23:36
-
23:28
-
23:25
-
23:18
-
23:14
-
23:00
-
22:58
-
22:48
-
22:45
-
22:44
-
22:36
-
22:33
-
22:29
-
22:27
-
22:24
-
22:20
-
22:15
-
22:07
-
21:57
-
21:56
-
21:53
-
21:35
-
21:30