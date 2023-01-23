Бензема сравнялся с Раулем по голам за «Реал» в Ла Лиге. Больше только у Роналду

В матче 18-го тура Ла Лиги «Реал» играет на выезде с «Атлетико» в Бильбао, где по ходу встречи отличился форвард «сливочных» Карим Бензема. Как сообщает статистический портал Opta Sport, француз забил уже свой 228-й мяч за мадридцев в Ла Лиге и сравнялся по этому показателю с Раулем Гонсалесом.

Гол Бензема в ворота «Атлетика»

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Больше за «Реал» забил только португалец Криштиану Роналду. За девять лет, проведённых в стане «сливочных», нападающий забил 311 мячей в рамках испанского чемпионата. Роналду является лучшим бомбардиром в истории клуба — на его счету 450 голов.

В этом сезоне Карим Бензема провёл за «Реал» 17 матчей во всех турнирах. На счету форварда 11 забитых мячей и одна результативная передача.