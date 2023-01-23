Бензема сравнялся с Раулем по голам за «Реал» в Ла Лиге. Больше только у Роналду

В матче 18-го тура Ла Лиги «Реал» играет на выезде с «Атлетико» в Бильбао, где по ходу встречи отличился форвард «сливочных» Карим Бензема. Как сообщает статистический портал Opta Sport, француз забил уже свой 228-й мяч за мадридцев в Ла Лиге и сравнялся по этому показателю с Раулем Гонсалесом.
Гол Бензема в ворота «Атлетика»
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
Больше за «Реал» забил только португалец Криштиану Роналду. За девять лет, проведённых в стане «сливочных», нападающий забил 311 мячей в рамках испанского чемпионата. Роналду является лучшим бомбардиром в истории клуба — на его счету 450 голов.
В этом сезоне Карим Бензема провёл за «Реал» 17 матчей во всех турнирах. На счету форварда 11 забитых мячей и одна результативная передача.
- 23 января 2023
-
00:56
-
00:53
-
00:43
-
00:39
-
00:22
-
00:17
-
00:11
-
00:05
- 22 января 2023
-
23:57
-
23:50
-
23:40
-
23:38
-
23:36
-
23:28
-
23:25
-
23:18
-
23:14
-
23:00
-
22:58
-
22:48
-
22:45
-
22:44
-
22:36
-
22:33
-
22:29
-
22:27
-
22:24
-
22:20
-
22:15
-
22:07
-
21:57
-
21:56
-
21:53
-
21:35
-
21:30