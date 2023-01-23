«Реал» обыграл на выезде «Атлетик» благодаря голам Бензема и Крооса

Сегодня, 23 января, завершился матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетик» играл с «Реалом». Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток главного арбитра Хосе Санчеса Мартинеса прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме мадридский клуб ненамного превзошёл «Атлетик» по владению мячом (60% процентов против 40%). Команды нанесли поровну ударов по воротам друг друга (5), однако именно «сливочные» сумели открыть счёт. Случилось это на 24-й минуте, когда нападающий Карим Бензема после скидки головой Марко Асенсио точным ударом переправил мяч в дальний угол ворот.

Гол Бензема в ворота «Атлетика»

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko

Во втором тайме уже «Атлетик» чаще владел мячом, а по ударам многократно превзошёл соперника — 13 против 5. Но это не помогло команде Эрнесто Вальверде спасти встречу. Более того, «Реал» забил ещё один гол. На 90-й минуте Тони Кроос с передачи Родриго установил итоговый счёт в этом матче — 2:0 в пользу «сливочных».