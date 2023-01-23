«Ланс» обыграл «Брест» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции

«Ланс» пробился в 1/8 финала Кубка Франции, обыграв «Брест» со счётом 3:1. Команды встречались на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Пьером Гайустом.



Гости вышли вперёд уже на пятой минуте – точный удар нанёс Уэсли Саид, ему ассистировал Жюльен Ле Кардинал. Вскоре «Брест» сумел сравнять счёт – гол на счету форварда Ислама Слимани. Ещё до перерыва второй и третий голы «Ланса» забили Факундо Медина и Адриен Томассон. 3:1 – «Ланс» выходит в следующий раунд турнира.

В других матчах «Анси» и «Бельфор» не выявили победителя в основное время – 1:1 – в серии пенальти точнее оказались игроки «Анси» — 4:3.

«Вьерзон» также в серии 11-метровых оказался сильнее «Ле-Пюи Фут 43».