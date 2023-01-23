«Ланс» обыграл «Брест» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции
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«Ланс» пробился в 1/8 финала Кубка Франции, обыграв «Брест» со счётом 3:1. Команды встречались на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Пьером Гайустом.
Гости вышли вперёд уже на пятой минуте – точный удар нанёс Уэсли Саид, ему ассистировал Жюльен Ле Кардинал. Вскоре «Брест» сумел сравнять счёт – гол на счету форварда Ислама Слимани. Ещё до перерыва второй и третий голы «Ланса» забили Факундо Медина и Адриен Томассон. 3:1 – «Ланс» выходит в следующий раунд турнира.
Кубок Франции. 1/16 финала
22 января 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
1 : 3
Ланс
Ланс
0:1 Саид – 5' 1:1 Слимани – 19' 1:2 Медина – 30' 1:3 Томассон – 37'
В других матчах «Анси» и «Бельфор» не выявили победителя в основное время – 1:1 – в серии пенальти точнее оказались игроки «Анси» — 4:3.
Кубок Франции. 1/16 финала
22 января 2023, воскресенье. 20:30 МСК
Бельфор
Бельфор
Окончен
1 : 1
3 : 4
Анси
Анси
1:0 Сиссоко – 10' 1:1 Бальде – 56'
«Вьерзон» также в серии 11-метровых оказался сильнее «Ле-Пюи Фут 43».
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