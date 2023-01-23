Криштиану Роналду опубликовал пост после дебюта за «Аль-Наср»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал свой дебют за клуб. Футболист впервые сыграл за новую команду в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифак» (1:0).
«Первая игра, первая победа — молодцы ребята. Спасибо всем болельщикам за невероятную поддержку», написал Роналду в своей социальной сети.
Роналду вышел на поле с первых минут с капитанской повязкой и провёл весь матч. Результативными действиями португальский форвард не отметился. Единственный гол в матче на 31-й минуте забил бразильский хавбек Андерсон Талиска.
Напомним, Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в декабре 2022 года. Согласно информации журналистов, 37-летний португалец будет получать около € 200 млн за сезон, а его соглашение с клубом рассчитано на 2,5 года.
Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра»
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