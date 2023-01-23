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Артета — после игры с «МЮ»: игроки удивляют меня тем, как реагируют на события в матче

Артета — после игры с «МЮ»: игроки удивляют меня тем, как реагируют на события в матче
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета доволен игрой команды с «Манчестер Юнайтед».

«Прекрасный момент. Мы давили, шли вперед, но забить все не получалось. Но мы играли энергично, страстно. Мне понравился показанный игроками характер. Мы нашли возможность выиграть матч.

Игроки удивляют меня тем, как реагируют на события. Мы мотивируем их играть свободно, команда полна сил, и это дает хороший результат.

То, что мы регулярно играем против топ-команд так, как сегодня, воодушевляет меня. В этой лиге разница между командами невелика», – приводит слова Артеты ESPN.

Напомним, вчера, 22 января завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне (Англия). «Арсенал» одержал победу со счётом 3:2.

«Пушкари» занимают первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 50 очков.

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