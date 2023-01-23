Фабрегас: у Зинченко и Жезуса есть страсть к «Арсеналу»

Бывший полузащитник «Арсенала» Сеск Фабрегас высказался об игре лондонского клуба под руководством Микеля Артеты в нынешнем сезоне.

«Он проделал фантастическую работу. Мы видели, как он мотивирует игроков, как он их понимает. Восприятие клуба изменилось. Слышу позитивные сообщения о тренировочной базе, гораздо большем и лучшем

оборудовании, полях и так далее. Артета изменил менталитет клуба. У Жезуса и Зинченко есть страсть к команде. Они пришли из клуба, который превосходит «Арсенал» сегодня. Наличие тренера, у которого есть отношения с лучшими игроками, это, безусловно, большой плюс», — приводит слова Фабрегаса Daily Mail.

На данный момент «Арсенал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, записав в свой актив 50 очков. Ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» команда опережает на 5 очков.

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