Экс-арбитр из Испании заявил, что Дембеле должен был быть удалён в матче с «Хетафе»

Футболист «Барселоны» Усман Дембеле должен был получить красную карточку в матче с «Хетафе». Об этом заявил бывший испанский судья Эдуардо Итурральде Гонсалес.



«Это красная. Он шел прямой ногой. Сото Градо на ВАР должен был позвать Иглесиаса Вильянуэву.



Если ВАР не зовет судью смотреть эпизод, когда есть опасная игра с риском нанесения травмы игроку… Тогда этот судья не отвечает требованиям, чтобы быть арбитром ВАР», – приводит слова Гонсалеса AS.



«Барселона» сегодня дома обыграла «Хетафе» (1:0) в 18-м туре Ла Лиги. На 68-й минуте французский хавбек грубо сыграл против защитника гостей Омара Альдерете, ударив его в голень.



Арбитр Хавьер Иглесиас Вильянуэва показал 25-летнему вингеру желтую карточку. Сесар Сото Градо, работавший на ВАР, посчитал, что нарушение было недостаточным для удаления, и не стал звать главного судью встречи к монитору.

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