Руди Гарсия прокомментировал дебют Криштиану Роналду за «Аль-Наср»

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия прокомментировал дебют португальского нападающего Криштиану Роналду за клуб. Футболист впервые сыграл за новую команду в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифак» (1:0).
«Он один из лучших игроков в истории футбола, поэтому для нас очень важно сделать всё возможное, чтобы привести его в наилучшую форму. Я хочу, чтобы он наслаждался игрой, и сегодня вечером он был счастлив впервые сыграть со своей новой командой», — приводит слова Гарсии The Sun Daily.
Роналду вышел на поле с первых минут с капитанской повязкой и провёл весь матч. Результативными действиями португальский форвард не отметился. Единственный гол в матче на 31-й минуте забил бразильский хавбек Андерсон Талиска.
Криштиану Роналду празднует гол «Аль-Насра» на велотренажёре
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