Кафанов ответил на вопрос, пытался ли Бердыев переманить его в тренерский штаб «Сочи»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов заявил, что ему не звонили из «Сочи» после прихода на пост главного тренера Курбана Бердыева.

«Очень рад, что Курбан Бекиевич вернулся в наш чемпионат! Уверен, он сделает хорошую команду. Мы вместе начинали работать в России, Курбан Бердыев многое для меня сделал, многому научил. Всегда буду благодарен за это. Не пытался ли Бердыев переманить в свой тренерский штаб? Из «Сочи» не звонили. Мой контракт с «Ростовом» действует до конца 2024 года. Президент клуба Арташес Владимирович Арутюнянц пригласил меня в команду и создал все необходимые условия. Пока буду нужен Валерию Карпину и «Ростову», работаю здесь», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Напомним, ранее Бердыев и Кафанов работали в тренерском штабе в «Ростове», «Рубине» и «Кристалле».

После 17 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. «Сочи», в свою очередь, занимает девятое место, записав в свой актив 25 очков.