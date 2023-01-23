Виталий Кафанов: Сафонов готов к переходу в ведущие европейские клубы
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов ответил на вопрос, кто из российских вратарей готов играть в европейском топ-клубе.
«Кто из отечественных голкиперов готов к переезду в Европу? У нас много хороших вратарей, выбор довольно большой. Если говорить о ведущих клубах топ-5 лиг, то Матвей Сафонов. Он уже к этому готов», — приводит слова Кафанова „РБ Спорт“.
Напомним, Матвей Сафонов пропустил 31 гол в 19 матчах текущего сезона, шесть раз оставив свои ворота «сухими». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего Сафонова в € 15 млн.
После 17 сыгранных туров «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 25 набранных очков.
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