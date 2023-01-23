Колыванов поздравил Миранчука с очередным голом в чемпионате Италии

Бывший нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов высказался о выступлениях российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.
«Мои поздравления Миранчуку! Он один из наших талантливейших футболистов! Я искренне рад за него! Очевидно, Алексей здорово прогрессирует. Он стал играть в основном составе.
Первые полтора года в «Аталанте» были непростыми. Они тогда играли в Лиге чемпионов, и в команде была высокая конкуренция. Ему было сложно пробиться в основной состав. Сейчас Лёша чувствует себя лидером на поле. Считаю, Серия А подходит ему идеально. Молодец, находит себя. Так держать!
В целом игра была равная. «Фиорентина» немного отставала, но создавала моменты у ворот команды Миранчука. «Торино» молодцы, выдержали! Был шанс реализовать второй гол. В любом случае матч выдался интересным. В итальянском чемпионате не так много голов, больше борьбы. Результат закономерен. Болеем за Лёшу дальше!» – приводит слова Колыванова Sport24.
- 23 января 2023
-
07:09
-
06:47
-
06:44
-
06:36
-
06:25
-
06:23
-
06:01
-
05:49
-
05:43
-
05:29
-
05:23
-
04:51
-
04:40
-
04:10
-
03:46
-
03:21
-
03:14
-
03:05
-
03:03
-
02:54
-
02:48
-
02:45
-
02:35
-
02:28
-
02:19
-
02:08
-
01:57
-
01:49
-
01:40
-
01:39
-
01:19
-
00:56
-
00:53
-
00:43
-
00:39