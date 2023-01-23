Колыванов поздравил Миранчука с очередным голом в чемпионате Италии

Бывший нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов высказался о выступлениях российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.



«Мои поздравления Миранчуку! Он один из наших талантливейших футболистов! Я искренне рад за него! Очевидно, Алексей здорово прогрессирует. Он стал играть в основном составе.



Первые полтора года в «Аталанте» были непростыми. Они тогда играли в Лиге чемпионов, и в команде была высокая конкуренция. Ему было сложно пробиться в основной состав. Сейчас Лёша чувствует себя лидером на поле. Считаю, Серия А подходит ему идеально. Молодец, находит себя. Так держать!



В целом игра была равная. «Фиорентина» немного отставала, но создавала моменты у ворот команды Миранчука. «Торино» молодцы, выдержали! Был шанс реализовать второй гол. В любом случае матч выдался интересным. В итальянском чемпионате не так много голов, больше борьбы. Результат закономерен. Болеем за Лёшу дальше!» – приводит слова Колыванова Sport24.