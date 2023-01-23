Борис Игнатьев: сегодня очень сложно вернуть престиж профессии тренера

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев рассказал, возможно ли вернуть профессии футбольного тренера былой престиж.

«Сегодня очень сложно это сделать, пока не придёт новая генерация людей, понимающих всё это. Ведь приходят люди с деньгами, они дают деньги. И многие делают то, что мы видим сегодня в «Химках». В советское время нельзя даже было подумать, что такое может произойти. На основании чего вы увольняете человека? В советском футболе был такой случай, когда Михаила Иосифовича Якушина уволили из «Локомотива». Он пошёл в суд, и суд его восстановил. Это сейчас можешь отправляться на все четыре стороны.

Обращаются ли ко мне за советом тренеры? Крайне редко такое бывает и только кто-то свой, с кем мне приходилось работать в командах. Бывает, что могут спросить: «Как лучше? Как выстроить подготовительный этап? Что за чем должно идти?» Бывают такие моменты, но это всё не есть конструктивный продукт. Конструктивный продукт – это когда собирается большая группа тренеров, и каждый говорит, как он видит ситуацию, которая есть в футболе. Что нужно изменить, что сделать.



В каждом поколении есть свои Пушкины и Лермонтовы, они, может быть, сегодня не такого масштаба, как те тренеры. Я и про себя могу сказать, что я против них ребёнок. Такие люди, как, например, Аркадьев, Семичастный, Якушин, Качалин, Симонян, Лобановский. Потом шло следующее поколение: Малофеев, Садырин, Сёмин. Это уже другие, но они, как и сегодняшний поэт, слабее, чем Пушкин. Тут даже оспаривать нет смысла. Но современные тренеры – ищущие, пытливые. Сейчас тренеры и находятся в других условиях, когда человек, который даёт деньги – бог, а раньше тренер был бог и царь.

Лобановский мог выйти на председателя ЦК КП Украины и сказать, как должно быть. А тот, в свою очередь, скажет остальным, как должно быть, потому что Лобановский сказал. Сегодня же такого не может быть. Человек даёт деньги, не соображает и звонит по телефону: ставь вот этого игрока. Потому что я хочу, я тебе деньги даю», — приводит слова Игнатьева Metaratings.