Первый матч Роналду за «Аль-Наср», Соболенко вышла в 1/4 финала АО. Главное к утру

Португальский нападающий Криштиану Роналду провёл свой первый матч за «Аль-Наср», белоруска Арина Соболенко вышла в 1/4 финала Australian Open, шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может завершить профессиональную карьеру. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Аль-Наср» одержал победу в дебютном матче Роналду. Португалец провёл на поле всю игру.

2. Соболенко обыграла Бенчич и вышла в четвертьфинал Australian Open.

3. Ибрагимович может завершить карьеру по окончании сезона и получить должность в «Милане».

4. «Реал» обыграл на выезде «Атлетик» благодаря голам Бензема и Крооса.

5. Гол Педри принёс «Барселоне» победу над «Хетафе».

6. Федерация тенниса Азербайджана потребовала наказать Хачанова за поддержку Арцаха.

7. «Арсенал» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед», забив гол на 90-й минуте.

8. Гендиректор «Бешикташа» опроверг новость, что клуб предложил «Локо» за Баринова € 1,2 млн.

9. «Нефтехимик» впервые в сезоне одержал победу над «Авангардом».

10. Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал Australian Open — 2023.