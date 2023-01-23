Первый матч Роналду за «Аль-Наср», Соболенко вышла в 1/4 финала АО. Главное к утру

Португальский нападающий Криштиану Роналду провёл свой первый матч за «Аль-Наср», белоруска Арина Соболенко вышла в 1/4 финала Australian Open, шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может завершить профессиональную карьеру. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. «Аль-Наср» одержал победу в дебютном матче Роналду. Португалец провёл на поле всю игру.
2. Соболенко обыграла Бенчич и вышла в четвертьфинал Australian Open.
3. Ибрагимович может завершить карьеру по окончании сезона и получить должность в «Милане».
4. «Реал» обыграл на выезде «Атлетик» благодаря голам Бензема и Крооса.
5. Гол Педри принёс «Барселоне» победу над «Хетафе».
6. Федерация тенниса Азербайджана потребовала наказать Хачанова за поддержку Арцаха.
7. «Арсенал» вырвал победу у «Манчестер Юнайтед», забив гол на 90-й минуте.
8. Гендиректор «Бешикташа» опроверг новость, что клуб предложил «Локо» за Баринова € 1,2 млн.
9. «Нефтехимик» впервые в сезоне одержал победу над «Авангардом».
10. Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал Australian Open — 2023.
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