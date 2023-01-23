Игнатьев: раньше тренеры учили детей не по науке, а по тому, как сами воспринимали игру

Известный российский тренер Борис Игнатьев рассказал о специфике своей профессии.



«Раньше, например, тренерами в «Спартаке» работали олимпийский чемпион Огоньков, Исаев, Тищенко. В «Динамо» — заслуженные мастера спорта Царёв, Кесарев, и так любую команду возьми, любую школу. Там все были большие мастера, которые в нюансах, в деталях, в тонкостях понимали игру. Они учили детей не по науке, не по книгам, а учили по тому, как они сами воспринимали игру на большом уровне. Они сразу находили ошибки.



Сегодня большая группа спортсменов, которые играли за сборную, играли за рубежом, вообще нигде не работает. Для них, во-первых, нет интереса работать в спортшколах, они ищут хорошие команды. А хороших команд у нас пять: «Спартак», «Динамо», «Локомотив», ЦСКА и «Зенит». На мой взгляд, государство должно быть заинтересовано в том, чтобы они работали: собрать и отправить в футбольные школы Москвы.



В ФШМ работали Константин Иванович Бесков, Анатолий Михайлович Акимов. Вот вы должны работать там. Они говорят: «Там мало денег» — вы должны дать денег, но в то время давали деньги, как и на обучение. От тренера многое зависит. Если тренер найдёт, вооружит, воспитает игрока, это же большие деньги.



В одно прекрасное время 32 человека уехали играть за рубеж, причём уехали в Италию, Францию, Англию. Представляете, если сегодня вот такая группа уедет играть? А у нас сегодня за рубежом три человека играет. Это же большие деньги для футбола, а эти деньги вернутся в те клубы или в государство за счёт работы вот таких людей.



Представляете, если Аленичев приходит в спартаковскую спортшколу: ему там платят хорошие деньги. Родители все пойдут сразу, дети пойдут. Большинство тренеров начинали с юношеского футбола, потом вошли во второй дивизион. Я начинал работать во втором дивизионе в «Торпедо» (Владимир) и не считал это зазорным.



Мостовой, например, талантливый футболист, нигде в футбольной сфере не работает. Сколько пользы он бы мог принести футболу? Хорошо, что эти люди ходят на телевидение, развивают в людях любовь к спорту, подогревают интерес.



В футболе везде надо работать. И я потихоньку пошёл двигаться: юношеская сборная, потом следующая юношеская, потом молодёжная, потом олимпийская и первая сборная. Примерно так государство должно нацеливать этих ребят», – приводит слова Игнатьева Metaratings.

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