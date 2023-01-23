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Руслан Нигматуллин назвал лучшего иностранного тренера в истории российского футбола

Руслан Нигматуллин назвал лучшего иностранного тренера в истории российского футбола
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Бывший вратарь Руслан Нигматуллин считает экс-наставника «Зенита» и сборной России Дика Адвоката лучшим иностранным тренером в истории страны.

«Дик Адвокат выиграл с «Зенитом» Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В России было много разных квалифицированных специалистов из Европы, но Адвокат дал самый большой результат», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Дик Адвокат возглавлял «Зенит» в период с 2006 по 2009 год. За это время санкт-петербургский клуб стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка России, а также завоевал Кубок УЕФА, когда в финале был обыгран шотландский «Рейнджерс» (2:0). В матче за Суперкубок УЕФА сине-бело-голубые взяли верх над «Манчестер Юнайтед», победителем Лиги чемпионов (2:1).

С 2010 по 2012 год Адвокат тренировал сборную России, с которой не вышел из группы на чемпионате Европы.

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