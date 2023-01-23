Зинченко: говорил ребятам в «Арсенале» думать о титуле. Они смеялись, но теперь всё иначе

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко порассуждал о чемпионских амбициях лидирующих в турнирной таблице АПЛ «канониров», рассказав, что говорил своим партнёрам по команде о возможном чемпионстве в текущем сезоне ещё перед стартом чемпионата.

«Честно говоря, когда я только присоединился к команде, то понял это. Очевидно, что я знал всех игроков «Арсенала», но когда пришёл, то понял: у нас есть всё, чтобы добиться чего-то большего. Тогда я стал говорить парням в раздевалке: «Ребята, забудьте о попадании в тройку или о чём-то ещё. Нам нужно думать о титуле». Некоторые тогда смеялись, но сейчас никто не смеётся. Мы все мечтаем. Но у нас впереди ещё много игр, «Манчестер Юнайтед» вернулся, «Сити», как всегда, продолжает борьбу. Давайте посмотрим, что произойдёт, будем двигаться шаг за шагом», — приводит слова Зинченко Arseblog News.

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