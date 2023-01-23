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Гус Хиддинк поблагодарил за выбор его лучшим иностранным тренером в российском футболе

Гус Хиддинк поблагодарил за выбор его лучшим иностранным тренером в российском футболе
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Бывший главный тренер сборной России и «Анжи» Гус Хиддинк высказался о выборе его в качестве лучшего иностранного тренера в российском футболе.

«Очень доволен народным признанием! Хотелось бы поблагодарить всех, кто считает меня лучшим иностранным тренером в истории российского футбола», — сказал Хиддинк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Гус Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством команда дошла до полуфинала чемпионата Европы 2008 года, а также не отобралась на ЧМ-2010. С февраля 2012 по июль 2013 года Хиддинк был главным тренером махачкалинского «Анжи». Последним местом работы Хиддинка была сборная Австралии, где он исполнял обязанности помощника главного тренера.

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