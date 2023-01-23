Андрей Канчельскис: Каррера — лучший иностранный тренер в истории российского футбола
Поделиться
Бывший футболист Андрей Канчельскис считает экс-наставника «Спартака» Массимо Карреру лучшим иностранным тренером в истории российского футбола.
«Каррера — лучший иностранный тренер в истории российского футбола. Почему? Во-первых, вспомните его харизму. Во-вторых, он привёл «Спартак» к чемпионству — это самый главный аргумент для меня. Кто-то может согласиться со мной, а кто-то нет. Но для меня Каррера точно лучший», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Массимо Каррера тренировал «Спартак» с июля 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Суперкубок России. Затем итальянец работал в АЕКе и «Бари». С апреля 2021 года Каррера находится без команды.
Комментарии
- 23 января 2023
-
13:14
-
13:09
-
13:00
-
12:43
-
12:38
-
12:27
-
12:21
-
12:13
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:51
-
11:39
-
11:35
-
11:15
-
11:15
-
11:06
-
11:01
-
11:01
-
11:00
-
10:38
-
10:36
-
10:26
-
10:07
-
10:02
-
10:01
-
10:00
-
09:51
-
09:49
-
09:43
-
09:40
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:15
Партнерский контент