Андрей Канчельскис: Каррера — лучший иностранный тренер в истории российского футбола

Бывший футболист Андрей Канчельскис считает экс-наставника «Спартака» Массимо Карреру лучшим иностранным тренером в истории российского футбола.

«Каррера — лучший иностранный тренер в истории российского футбола. Почему? Во-первых, вспомните его харизму. Во-вторых, он привёл «Спартак» к чемпионству — это самый главный аргумент для меня. Кто-то может согласиться со мной, а кто-то нет. Но для меня Каррера точно лучший», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Массимо Каррера тренировал «Спартак» с июля 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Суперкубок России. Затем итальянец работал в АЕКе и «Бари». С апреля 2021 года Каррера находится без команды.