Аспиликуэта: цена Мудрика не должна давить на него. Он должен продолжать играть как раньше

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта оценил дебют украинского полузащитника Михаила Мудрика за «аристократов» в матче с «Ливерпулем» (0:0), а также поделился мнением о сумме трансфера новичка команды из донецкого «Шахтёра», которая составляет с учётом бонусов € 100 млн.
«Я увидел очень целеустремлённого парня с большой решимостью и большими амбициями. Это была его первая игра с ноября, поэтому это было для него своего рода предсезонной подготовкой. Он отыграл 35 минут на «Энфилде», это не самый простой дебют. Я думаю, он блестяще сыграл.
Он хорошо ладит с болельщиками. Он футболист, который сочетает в себе хорошую игру с мячом и космическую скорость. Вы могли видеть это. Он очень уверен в себе.
Я знаю цену, которую за него заплатили. Но мы, игроки, цены не устанавливаем. Это рынок, а на рынке существует конкуренция за игроков, поэтому я не думаю, что цена должна давить на него. Он просто должен продолжать играть так, как играл до этого. Приятно видеть его энергию, он станет очень важным игроком», — приводит слова Аспиликуэты Evening Standard.
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»
- 23 января 2023
-
10:07
-
10:02
-
10:01
-
10:00
-
09:51
-
09:49
-
09:43
-
09:40
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:57
-
08:50
-
08:47
-
08:30
-
08:00
-
07:09
-
06:47
-
06:44
-
06:36
-
06:25
-
06:23
-
06:01
-
05:49
-
05:43
-
05:29
-
05:23
-
04:51
-
04:40
-
04:10
-
03:46
-
03:21
-
03:14