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Аспиликуэта: цена Мудрика не должна давить на него. Он должен продолжать играть как раньше

Аспиликуэта: цена Мудрика не должна давить на него. Он должен продолжать играть как раньше
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Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта оценил дебют украинского полузащитника Михаила Мудрика за «аристократов» в матче с «Ливерпулем» (0:0), а также поделился мнением о сумме трансфера новичка команды из донецкого «Шахтёра», которая составляет с учётом бонусов € 100 млн.

«Я увидел очень целеустремлённого парня с большой решимостью и большими амбициями. Это была его первая игра с ноября, поэтому это было для него своего рода предсезонной подготовкой. Он отыграл 35 минут на «Энфилде», это не самый простой дебют. Я думаю, он блестяще сыграл.

Он хорошо ладит с болельщиками. Он футболист, который сочетает в себе хорошую игру с мячом и космическую скорость. Вы могли видеть это. Он очень уверен в себе.

Я знаю цену, которую за него заплатили. Но мы, игроки, цены не устанавливаем. Это рынок, а на рынке существует конкуренция за игроков, поэтому я не думаю, что цена должна давить на него. Он просто должен продолжать играть так, как играл до этого. Приятно видеть его энергию, он станет очень важным игроком», — приводит слова Аспиликуэты Evening Standard.

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