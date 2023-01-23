«Я проигнорировал жертву». Хави извинился за слова про ситуацию Дани Алвеса

Главный тренер «Барселоны» Хави на послематчевой пресс-конференции после игры с «Хетафе» (1:0) извинился за свои слова, которые он произнёс о ситуации с экс-защитником команды Дани Алвесом.
«То, что я сказал об Алвесе, было неверно истолковано, возможно, я был недостаточно убедителен. Я проигнорировал жертву, все эти действия должны быть осуждены, сделал ли это Дани или кто-либо другой. Прошу прощения, это было неудачно
«Это очень сложная тема, но я забыл упомянуть о потерпевшей. Все подобные действия должны быть осуждены», — приводит слова Хави Football Espana.
39-летний Дани Алвес находится под стражей после обвинений в домогательстве и изнасиловании. Он может получить срок до 12 лет.
Видеообзор. «Барселона» — «Хетафе». Испанская Примера 2022/2023. 18-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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