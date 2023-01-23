«Два таких дня убили бы любую другую команду». Аллегри — о ситуации в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о матче с «Аталантой» (3:3) в 19-м туре чемпионата Италии.

«Хочу поблагодарить ребят, которые показали отличную игру. Это было нелегко. Было сложно, но игроки подошли к делу серьёзно и ответственно. Два таких дня убили бы любую другую команду. Мы медленно начали, и на стадионе было тихо. У нас есть чувства, мы люди. Щенсны больше не допустит такой ошибки. Это результат напряжения.

Лишение очков? Это было сюрреалистично для всех, мы испытали нечто подобное два месяца назад, когда президент Андреа Аньелли ушёл в отставку», — приводит слова Аллегри Football Italia.

«Ювентус» был лишён 15 очков в нынешнем розыгрыше Серии А по делу о финансовых махинациях.