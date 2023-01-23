Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Два таких дня убили бы любую другую команду». Аллегри — о ситуации в «Ювентусе»

«Два таких дня убили бы любую другую команду». Аллегри — о ситуации в «Ювентусе»
Комментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о матче с «Аталантой» (3:3) в 19-м туре чемпионата Италии.

«Хочу поблагодарить ребят, которые показали отличную игру. Это было нелегко. Было сложно, но игроки подошли к делу серьёзно и ответственно. Два таких дня убили бы любую другую команду. Мы медленно начали, и на стадионе было тихо. У нас есть чувства, мы люди. Щенсны больше не допустит такой ошибки. Это результат напряжения.

Лишение очков? Это было сюрреалистично для всех, мы испытали нечто подобное два месяца назад, когда президент Андреа Аньелли ушёл в отставку», — приводит слова Аллегри Football Italia.

«Ювентус» был лишён 15 очков в нынешнем розыгрыше Серии А по делу о финансовых махинациях.

У «Ювентуса» отобрали 15 очков по ходу сезона. В РПЛ был только один подобный случай У «Ювентуса» отобрали 15 очков по ходу сезона. В РПЛ был только один подобный случай
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023