Тихий: «Химки» готовы отпустить меня бесплатно. Жду ответа от турецкого клуба

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий, которого тренерский штаб не взял на зимние сборы в Турцию, высказался по поводу своего будущего. Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет команда из Турции.

«Мне дали бумагу на поиски нового клуба, разрешили вести переговоры. Этим сейчас и занимаюсь. Контракт пока не разорвал. Сейчас просто занят поиском клуба. «Химки» готовы бесплатно отпустить. Новому клубу ничего за меня не нужно будет платить.



Дождался ли ответа от турецкого клуба? Нет, всё жду. Это не такой быстрый процесс, как мне хотелось бы. В России никакой конкретики ни от какого клуба не поступало. Удивительно, но вот так», — приводит слова Тихого «РБ Спорт».

Напомним, Тихий выступает за «Химки» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл за подмосковную команду девять матчей.



После 17 туров «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.