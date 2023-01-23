Четыре игрока в топ-5 лиг сделали 7+7 по «гол+пас». В их числе Кварацхелия и Сака

Нападающий «Арсенала» Букайо Сака забил гол в матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (3:2). Для 21-летнего футболиста это седьмой мяч в чемпионате. По системе «гол+пас» в АПЛ он сделал 14 результативных действий (7+7). Подобного соотношения цифр (и больше) в топ-5 лиг добились ещё три футболиста.

Это нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия (7+9) и форварды «ПСЖ» Лионель Месси (8+10) и Неймар (11+10).

Букайо Сака — воспитанник «Арсенала». Он находится в структуре команды с шести лет. Всего в 26 матчах нынешнего сезона на его счету восемь голов и семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

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