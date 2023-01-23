«Челси» хочет подписать Камавинга из «Реала» в качестве замены Канте

Лондонский «Челси» активно интересуется полузащитником «Реала» Эдуарду Камавинга. Лондонцы считают молодого француза идеальным вариантом усиления, информирует 90min.
Согласно сведениям источника, «Челси» видит в Камавинга замену Н'Голо Канте и Жоржиньо, которые с большой долей вероятности покинут Лондон ближайшим летом. При этом подписать Камавинга будет непросто, ведь «Реал» также видит в футболисте перспективу.
Ранее появилась информация, что клубы английской Премьер-лиги, среди которых «Челси» и «Арсенал», отправили запрос о возможной аренде 20-летнего футболиста, испытывающего проблемы с игровой практикой в «Реале». Камавинга в 26 матчах во всех турнирах провёл на поле 1042 минуты (45%), отметившись результативной передачей.
Эдуарду Камавинга стал игроком «Реала» летом 2022 года, перейдя из «Ренна». Контракт между сторонами рассчитан до 2027 года.
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