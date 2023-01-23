Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» хочет подписать Камавинга из «Реала» в качестве замены Канте

«Челси» хочет подписать Камавинга из «Реала» в качестве замены Канте
Комментарии

Лондонский «Челси» активно интересуется полузащитником «Реала» Эдуарду Камавинга. Лондонцы считают молодого француза идеальным вариантом усиления, информирует 90min.

Согласно сведениям источника, «Челси» видит в Камавинга замену Н'Голо Канте и Жоржиньо, которые с большой долей вероятности покинут Лондон ближайшим летом. При этом подписать Камавинга будет непросто, ведь «Реал» также видит в футболисте перспективу.

Ранее появилась информация, что клубы английской Премьер-лиги, среди которых «Челси» и «Арсенал», отправили запрос о возможной аренде 20-летнего футболиста, испытывающего проблемы с игровой практикой в «Реале». Камавинга в 26 матчах во всех турнирах провёл на поле 1042 минуты (45%), отметившись результативной передачей.

Эдуарду Камавинга стал игроком «Реала» летом 2022 года, перейдя из «Ренна». Контракт между сторонами рассчитан до 2027 года.

Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира:

Новость по теме
Анчелотти — о возможном уходе Камавинга из «Реала»: он неприкасаем, как Модрич и Кроос
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023