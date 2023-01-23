Анчелотти вынул изо рта и подарил фанату «Реала» жевательную резинку

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти преподнёс болельщику «Королевского клуба» оригинальный подарок.
Итальянский специалист подошёл к первым рядам трибун стадиона «Сан-Мамес» в Бильбао, где вчера, 22 января, «Реал» встречался с местным «Атлетиком». Анчелотти сделал болельщику неожиданный и оригинальный подарок: наставник гранда испанского футбола достал жевательную резинку из своего рта и протянул её фанату.
Отметим, что «Реал» одержал победу в матче с «Атлетиком», не пропустив ни одного мяча и дважды поразив ворота соперника (2:0). Голами отметились нападающий Карим Бензема и полузащитник Тони Кроос. «Реал» занимает вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги текущего сезона, набрав 41 очко после 17 сыгранных матчей.
«Атлетик Б» — «Реал Мадрид». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 18 тур
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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