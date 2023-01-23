Массимо Каррера: РПЛ — пятая лига мира. Это справедливое место
Поделиться
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что Российская Премьер-Лига входит в топ-5 лучших футбольных чемпионатов в мире.
«Для меня РПЛ — пятая лига мира. Мне кажется, справедливое место», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».
Напомним, ранее Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновлённый рейтинг лучших футбольных лиг. РПЛ заняла в нём 80-е, последнее место. Лучшим же чемпионатом стала высшая лига Бразилии — Серия A. В топ-5 также вошли АПЛ (Англия), Ла Лига (Испания), Бундеслига (Германия) и итальянская Серия A. Отметим, что к общепризнанному топ-5 чемпионатов обычно относят высшие лиги Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.
Комментарии
- 23 января 2023
-
11:51
-
11:39
-
11:35
-
11:15
-
11:15
-
11:06
-
11:01
-
11:01
-
11:00
-
10:38
-
10:36
-
10:26
-
10:07
-
10:02
-
10:01
-
10:00
-
09:51
-
09:49
-
09:43
-
09:40
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:57
-
08:50
-
08:47
-
08:30
-
08:00
-
07:09
-
06:47
-
06:44
-
06:36
-
06:25
Партнерский контент