Массимо Каррера: РПЛ — пятая лига мира. Это справедливое место

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что Российская Премьер-Лига входит в топ-5 лучших футбольных чемпионатов в мире.

«Для меня РПЛ — пятая лига мира. Мне кажется, справедливое место», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, ранее Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновлённый рейтинг лучших футбольных лиг. РПЛ заняла в нём 80-е, последнее место. Лучшим же чемпионатом стала высшая лига Бразилии — Серия A. В топ-5 также вошли АПЛ (Англия), Ла Лига (Испания), Бундеслига (Германия) и итальянская Серия A. Отметим, что к общепризнанному топ-5 чемпионатов обычно относят высшие лиги Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.