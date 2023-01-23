Защитник Нуралы Алип оценил проведённый год в составе «Зенита»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о проведённом годе в составе российской команды.

«Он прошел успешно. Конечно, всегда хочется получать больше игровой практики, но это достигается через работу. Очень рад, что стал чемпионом России и обладателем Суперкубка, провёл весь матч на поле против «Спартака», который мы 4:0 выиграли. В Казахстане, когда в сборную приезжал, все меня поздравляли. Многие у нас в стране давно следят за российским футболом, и болельщиков сине-бело-голубых теперь точно стало больше. Мои друзья летом только в футболках «Зенита» двигаются, большинство с моей фамилией на спине!» — приводит слова Алипа пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

23-летний Алип стал игроком «Зенита» в феврале 2022 года.