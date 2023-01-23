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Скончался двукратный чемпион СССР в составе московского «Динамо» Валерий Урин

Скончался двукратный чемпион СССР в составе московского «Динамо» Валерий Урин
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Сегодня, 23 января 2023 года, в возрасте 88 лет скончался двукратный чемпион СССР в составе московского «Динамо» Валерий Урин.

«Валерий Григорьевич выступал за московское «Динамо» с 1955 по 1961 год. Провёл 72 матча, дважды становился чемпионом СССР, а также выигрывал серебряные и бронзовые медали первенства. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким прославленного нападающего», — написала пресс-служба бело-голубых в клубном телеграм-канале.

Отметим, что Урин провёл по два матча за основную и олимпийскую сборную СССР по футболу. На клубном уровне, помимо московского «Динамо», он выступал за кировское «Динамо», рижскую «Даугаву», запорожский «Металлург» и «Химик» из Салавата. На тренерском уровне Урин работал с красноярским «Автомобилистом» и махачкалинским «Динамо».

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